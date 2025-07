A San Sicario una nuova stagione estiva tra teatro e cinema

San Sicario ha una nuova stagione estiva. Si chiama "Spettacoli di mezza estate… in vetta" ed è firmata dalla compagnia teatrale torinese Onda Larsen.

Da venerdì 25 luglio a sabato 16 agosto, il cartellone propone, in tre settimane, al cinema teatro San Sipario, a San Sicario, frazione di Cesana, 8 spettacoli e 4 proiezioni cinematografiche, presentate in collaborazione con l’Associazione Non Solo Neve, partner del progetto. L'obiettivo? Un viaggio tra musica, teatro, parole. Si spazia dai testi di Fabrizio De Andrè (con "Volta la carta" dell'Accademia dei Folli) alla comica Giulia Pont che riflette su come la fine di un rapporto possa essere un nuovo inizio, da "Lemon Therapy", che indaga gli adolescenti di oggi ed è frutto di un'indagine di sette mesi tra i ragazzi, a "Ai fiori non serve il pettine" che narra una storia di rinascita e affermazione di una bambina che convive con l'alopecia.

"La sfida di Onda Larsen e Non solo Neve è portare un’offerta culturale continuativa per gli abitanti e i turisti con l’obiettivo di animare il borgo durante il periodo estivo, un momento in cui la montagna perde la neve ma non il fascino e le opportunità attrattive - spiega Riccardo De Leo, vicepresidente di Onda Larsen - Il cartellone è costruito sulla multidisciplinarietà, sulla contaminazione di linguaggi e su una proposta multi-genere: abbiamo selezionato spettacoli, concerti e serate di cinema per coinvolgere l’intera comunità, rendendola partecipe e facendola sentire protagonista del processo creativo culturale".

IL CARTELLONE

Sabato 25 luglio il sipario si apre con un reading intenso e toccante, "Ai fiori non serve il pettine" scritto da Ilaria Santambrogio e Marina Gallona, con Barbara Altissimo sul palco. Questo recital, ispirato al libro edito da Capovolte Edizioni, racconta la storia di Ilaria che fin da bambina convive con l'alopecia. Un percorso di accettazione di sé e delle proprie fragilità, dove un fiore, l'elleboro tatuato sulla testa, diventa simbolo di rinascita e nuova affermazione. Un racconto che invita a riflettere sull'autenticità in una società performativa e su come la diversità possa trasformarsi in un valore aggiunto.

Domenica 26 luglio è il turno di "Ma piantala li’!" tre storie di piante (di cui una dei piedi)", di e con Alessandro Barbaglia: è un mix di storie di semi e alberi strane e assurde, un'occasione per lasciarsi trasportare da racconti bizzarri e sorprendenti, sintesi di fotosintesi.

Venerdì 1° agosto si ride con "Gold Show", uno spettacolo comico di e con Giorgia Goldini: è uno show unico che cambia ogni sera, perché il pubblico decide cosa vedere consultando un comodo menù. Vengono proposte improvvisazioni, pezzi nuovi e vecchi, in un mix chic e alla mano, comico, amaro, intelligente e poetico.

Sabato 2 agosto viene presentato "Il sogno di Bottom" di Onda Larsen, scritto e diretto da Lia Tomatis, con Riccardo De Leo e Gianluca Guastella. Questo spin-off di uno dei personaggi più divertenti di Shakespeare ci porta nel 1595, nel bosco di "Sogno di una notte di mezza estate". Bottom si addormenta e si risveglia quattro secoli dopo, trovandosi di fronte a un giovane regista che cerca di allestire un progetto teatrale sgangherato. Con la sua semplicità, Bottom metterà involontariamente a nudo le contraddizioni del nostro presente, invitandoci a riflettere sui meccanismi burocratici e sulla forma che spesso prevale sul contenuto.

Domenica 3 agosto ci si immerge nel cinema con il film "Lunana: il villaggio alla fine del mondo" di Pawo Choyning Dorji. La storia di Ugyen, un giovane insegnante del Bhutan inviato nella scuola più remota del mondo. Un viaggio di otto giorni lo porta in un villaggio senza elettricità né libri, dove dovrà affrontare la sfida di insegnare ai bambini senza strumenti didattici, ma accolto dal calore degli abitanti.

Mercoledì 6 agosto si prosegue con il film "Gli amori di Anais" di Charline Bourgeois-Tacquet. Anaïs, trentenne senza lavoro e con una vita frenetica, incontra Daniel, un editore che si innamora di lei. Ma è Emilie, la scrittrice con cui Daniel vive, a catturare l'attenzione di Anaïs, scatenando un sentimento inaspettato che le cambierà la vita.

Giovedì 7 agosto torna il teatro con "Lemon Therapy", una prosa di Quinta Parete, scritta da Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, e interpretata da Enrico Lombardi e Alice Melloni. Nata da un'indagine con adolescenti, genitori e insegnanti, questa commedia affronta il tema della sessualità in età adolescenziale, dell'educazione all'affettività e dei nodi intergenerazionali. Una commedia leggera ma non superficiale, che fa ridere e riflettere sulle complessità di quell'età.

Venerdì 8 agosto un altro appuntamento comico con "Ti lascio perché ho finito il cortisolo" di e con Giulia Pont, regia di Carla Carucci. Uno spettacolo travolgente sulle relazioni e su come la fine di un rapporto possa essere un nuovo inizio, la scoperta di se stessi. Giulia Pont, con le sue teorie sentimentali esilaranti, conduce in un viaggio ironico nel mondo del dating e della ricerca del piacere femminile, lottando contro i pregiudizi e affermando la propria individualità.

Sabato 9 agosto un recital e musica dal vivo con "Storie da bar" del Teatro delle Temperie, con Andrea Lupo e le musiche dal vivo di Guido Sodo: è un tripudio di personaggi divertenti, folli e poetici tratti dai più spassosi racconti di Stefano Benni, da "Bar Sport" a "Il bar sotto il mare", accompagnati da musica dal vivo.

Domenica 10 agosto un concerto-spettacolo intimo e vibrante, "Volta la carta" dell'Accademia dei Folli, con Carlo Roncaglia (voce), Max Altieri (chitarra), Gabriele Dresdo (basso tuba) e Paolo Demontis (armonica), un omaggio a Fabrizio De André, con nuovi arrangiamenti acustici che reinterpretano le sue canzoni più celebri e le gemme meno conosciute, restituendo la profondità della sua poetica con un tocco di ironia e teatralità.

Venerdì 15 agosto un altro film, "Cyrano mon amour" di Alexis Michalik. La storia di Edmond Rostand, drammaturgo di talento ma sfortunato, che si trova a dover scrivere una commedia per il più grande attore del momento, Constant Coquelin, in sole tre settimane. L'unico problema? Non l'ha ancora scritta, conosce solo il titolo: Cyrano de Bergerac.

Sabato 16 agosto si chiude questa prima stagione con il film "Sotto le stelle di Parigi" di Claus Drexel. Basato su una storia vera, è una fiaba per tutta la famiglia che racconta la storia di una donna che ha avuto poco dalla vita e di un bambino a cui è stato tolto tutto, riaccendendo una luce di speranza in una società ostile.

INFORMAZIONI

Biglietto unico 10 euro. I biglietti sono acquistabili sia in cassa il giorno dell’evento sia sul sito www.ticket.it

Informazioni: mail info@ondalarsen.org; tel. 3514607575.

Il Cinema San Sipario è in frazione San Sicario Alto C1 3/b, Cesana. Inizio sempre alle 21.