A Nichelino gli studenti delle superiori protagonisti della seconda edizione del Consiglio comunale dei ragazzi

Una cinquantina di studenti tra Erasmo da Rotterdam, Engim ed Enaip di Nichelino sono stati presenti ieri, lunedì 14 aprile, nella sala del Consiglio comunale, appena intitolata alla memoria di Domenica Saracco, per l'iniziativa 'Ragazze e ragazzi in aula'.

Protagonisti gli studenti delle superiori

È la seconda volta, dopo l'esperimento dello scorso anno, che la Città effettua una simulazione del Consiglio comunale con protagonisti i ragazzi, questa volta delle scuole superiori. Un modo per avvicinare le istituzioni ai più giovani. I ragazzi hanno prodotto delle mozioni su tematiche diverse, dall'ambiente ai trasporti alla sicurezza urbana come avviene in un normale Consiglio comunale.

Azzolina: "Il futuro nella mani dei giovani"

"Mi impegnerò affinché alcune delle loro proposte possano diventare delle vere e proprie politiche pubbliche per la nostra città", ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina. "Crediamo che questa sia la strada giusta per promuovere e proteggere la democrazia e far comprendere alle giovani generazioni che le istituzioni e la cosa giusta sono, innanzitutto, nelle loro mani. A patto di conoscerle, studiarle e, come in questo caso, sperimentarle".

All'incontro erano presenti anche il presidente del Consiglio Raffaele Riontino e il consigliere comunale Vincenzo Cutri., poi raggiunti anche dal sindaco Giampiero Tolardo. E chissà che tra una dozzina d'anni qualcuno di quei ragazzi non torni in piazza Camandona, questa volta nelle vesti di esponente politico.