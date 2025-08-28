Auto si ribalta all'altezza di Stupinigi: traffico in tilt in tangenziale sud

Traffico in tilt questa mattina sulla tangenziale sud di Torino, dove un'automobile si è ribaltata probabilmente a causa della pioggia. Intorno alle 7 di questa mattina il conducente di una macchina che procedeva in direzione Piacenza ha perso all'altezza di Stupinigi, probabilmente a causa dell'asfalto viscido, il controllo del mezzo che si è poi cappottato.

Ferite lievi

Nell'incidente non è rimasta coinvolta nessuna altra vettura. L'autista ha riportato ferite lievi ed è stato portato in codice verde all'ospedale San Luigi di Orbassano. In questo momento si registrano disagi al traffico, con code in entrambe le direzioni: sul posto è intervenuta la Polizia Autostradale.