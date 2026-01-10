Incendio al Boschetto: momenti di paura nel pomeriggio a Nichelino

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 10 gennaio 2026, a Nichelino, per l'incendio che ha interessato l'ex depositeria del Boschetto. L'allarme è scattato intorno alle 17.30: grazie al pronto intervento di alcune squadre di Vigili del fuoco il rogo è stato prima circoscritto e poi domato.

Non si esclude l'ipotesi del dolo

Giunti sul posto anche il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alla Protezione Civile Fiodor Verzola, assieme ai carabinieri. "L'incendio nella ex depositeria del Boschetto è stato domato e la sicurezza ripristinata", ha fatto sapere Verzola. Non si esclude alcuna ipotesa, compresa quella del dolo.

"L’incendio è al momento domato, grazie allo straordinario lavoro dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Per i residenti nell’area limitrofa, giusto in via precauzionale, tenere le finestre chiuse", l'invito arrivato dall'altro assessore Alessandro Azzolina.