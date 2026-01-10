"Libertà per l'Iran": il presidio a Torino contro il regime di Teheran. Manifestazioni Pro Maduro in centro città

Tutti in piazza contro il regime di Teheran.

Centinaia di manifestanti e attivisti sono scesi in piazza con bandiere, cartelli e slogan per dare supporto a chi in queste ore sta protestando contro il potere di Ali Khamenei.

Il presidio dal titolo "Libertà per gli Iraniani! Libertà per l'Iran" si è trovato in piazza Arbarello ed è stato promosso da Europa Radicale, Associazione Iran Libero e Democratico, Associazione radicale Adelaide Aglietta, PSI.

"È compito degli Iraniani e solo loro decidere il futuro del Paese ma noi possiamo contribuire a dare la spallata finale agli Ayatollah che da 47 anni opprimono il popolo" dichiara Igor Boni (Europa Radicale).

Durante la manifestazione sarebbero arrivate anche minacce di morte dall'Iran sui telefonini di esuli iraniani, abitanti a Torino, contrari al regime di Teheran.

I messaggi sono stati portati all'attenzione della Digos, che si sta occupando del caso.

Il prossimo appuntamento sarà il 17 gennaio in piazza Carignano alle 15.

Manifestanti Pro Maduro

Intanto in centro città si è svolto il corteo pro Maduro.

Bandiere, cartelli, striscioni e bandiere del Venezuela sventolati dagli attivisti di collettivi di sinistra in piazza Carignano con cori contro l’attacco degli Stati Uniti e il rapimento del presidente e di sua moglie. Durante il corteo è stata data alle fiamme una bandiera americana.