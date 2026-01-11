 / Cronaca

Incidente sulla Torino-Savona: feriti tre stranieri, uno è grave

L'auto si è ribaltata al km 33.2 in direzione Torino

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente sulla Torino-Savona, al km 33.2 in direzione Torino. 

L'auto su cui viaggiavano i tre, tutti stranieri, è finita fuori strada. 

Una persona è stata trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale di Cuneo. 

Ricoverati in codice giallo gli altri due feriti uno dei quali è stato  trasportato all’ospedale di Savigliano con un’ambulanza medicalizzata.

Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e Bra per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Sul tratto autostradale interessato si sono registrati rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

