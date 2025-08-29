“Officina Verde Tonolli”: un autunno di eventi il sabato pomeriggio

Dal 6 settembre al 25 ottobre 2025, l’Officina Verde Tonolli in via Valgioie 45/b ospiterà una ricca rassegna di appuntamenti settimanali pensati per animare i sabati pomeriggio del quartiere.

Il programma unisce benessere, arte, natura, musica e socialità, offrendo ai cittadini occasioni di incontro e partecipazione. Tutti gli eventi si svolgeranno dalle 16 alle 19.

Ecco il calendario completo:

6 settembre – Reiki: un pomeriggio dedicato al benessere e alla spiritualità.

13 settembre – Canzoni d’autore: note e parole per un pomeriggio musicale.

20 settembre – Laboratori verdi e Reiki: attività pratiche all’insegna della natura.

27 settembre – Mostra di pittura e fotografia: creatività e immagini a confronto.

4 ottobre – 80 Scout TO3: il gruppo scout protagonista con iniziative e testimonianze.

11 ottobre – Colori e sapori del miele: degustazioni e curiosità sul mondo apistico.

18 ottobre – Castagnata: tradizione d’autunno con i sapori della stagione.

25 ottobre – Sfilata di moda sostenibile: stile e attenzione all’ambiente per chiudere la rassegna.

Gli organizzatori invitano cittadini e famiglie a partecipare: un’occasione per vivere il quartiere in modo diverso, coniugando socialità, cultura e sostenibilità. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: tonolli.quattro@gmail.com.