Cristiano Militello chiude il Festival dei Libri Sportivi a Busto Arsizio con lo spettacolo “Mi saluta... Cristiano Militello?”

Sarà Cristiano Militello a chiudere la quarta edizione del Festival dei Libri Sportivi – SportivaMente, in programma a Busto Arsizio dal 10 al 12 settembre 2025. Il celebre volto di “Striscia la Notizia”, noto per la sua comicità legata al mondo del calcio, porterà in scena lo spettacolo “Mi saluta... Cristiano Militello?”, una performance teatrale che unisce ironia, satira sportiva e aneddoti irresistibili raccolti in anni di viaggi tra stadi e tifoserie.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è fissato per la serata conclusiva del festival, venerdì 12 settembre in piazza San Giovanni, dove il pubblico potrà iniziare ad affluire a partire dalle ore 21. Lo spettacolo promette di coinvolgere spettatori di tutte le età in un racconto spassoso fatto di striscioni calcistici, episodi surreali e battute che sono ormai parte del costume popolare sportivo italiano.

La presenza di Militello rappresenta il gran finale di un programma che, anche quest’anno, si conferma ricco e di qualità. Tra gli ospiti già annunciati ci sono figure di spicco del giornalismo e dello sport come Dan Peterson, Marino Bartoletti, François Salvagni, Franco Nugnes e Nicola Calathopoulos, che interverranno nel corso dei tre giorni del festival con presentazioni di libri, interviste pubbliche e dialoghi sul rapporto tra sport, cultura e società.

Organizzato dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News e l’Associazione Culturale Cuadri ETS e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, del Coni Lombardia, Sport e Salute e del Panathlon Club La Malpensa, grazie anche al sostegno di partner locali e nazionali come AGESP e Concessionaria Paglini, il Festival SportivaMente ha saputo in pochi anni ritagliarsi uno spazio importante nel panorama culturale lombardo, valorizzando la letteratura sportiva e promuovendo momenti di riflessione e intrattenimento intorno al mondo dello sport.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale.