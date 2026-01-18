Torino capitale dei furetti: il Carnevale dei Folli arriva in città

Torino si prepara ad accogliere uno degli eventi più originali e amati dagli appassionati di animali: domenica 1 febbraio 2026 torna “Furetti sotto la Mole”, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è in via dei Pioppi 19/a, a partire dalle ore 10, per una giornata all’insegna del divertimento, della condivisione e - naturalmente - dei furetti.

Organizzato dall’associazione Un Furetto in Famiglia ODV, l’evento è gratuito e aperto a tutti: proprietari, curiosi e semplici amanti di questi animali intelligenti e irresistibili. Il tema scelto per quest’anno è il “Carnevale dei Folli”, che promette colori, risate e un pizzico di sana follia.

Un’associazione al fianco dei furetti

L’associazione Un Furetto in Famiglia ODV opera su tutto il territorio nazionale per la salvaguardia, la cura e la tutela dei furetti, animali ancora poco conosciuti ma estremamente delicati. I furetti ritrovati, abbandonati, ceduti o vittime di maltrattamenti vengono presi in carico dall’associazione, accolti in stalli casalinghi offerti dai volontari, curati da veterinari specializzati, sterilizzati se necessario e successivamente dati in adozione responsabile.

Non esistendo strutture pubbliche come canili o gattili adatte ad accogliere furetti abbandonati, l’associazione si fa interamente carico della loro gestione: alimentazione, cure veterinarie, trasporti e inserimento del microchip identificativo, che viene applicato a spese dell’associazione. Parallelamente, Un Furetto in Famiglia promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza del microchip e della registrazione presso l’anagrafe Asl, strumenti fondamentali per contrastare l’abbandono.

Proprio per sostenere questi costi, l’associazione organizza eventi come Furetti sotto la Mole: occasioni preziose per raccogliere fondi, fare corretta informazione e trascorrere belle giornate insieme a soci e simpatizzanti.

Giochi di squadra tra furetti e umani

Tra le principali novità dell’edizione 2026 ci sono i nuovi giochi interattivi, pensati non solo per i furetti ma anche per i loro umani. Un modo per divertirsi insieme e rafforzare il legame uomo–animale attraverso prove ironiche e creative come Il salto del giullare, La torre, Indovina chi e Trivial-Ferret. I veri protagonisti della giornata saranno proprio loro: i furetti.

Il “non concorso” più divertente che ci sia

Spazio anche all’immancabile non concorso, dichiaratamente ironico e senza pretese competitive. Le categorie? Tutto fuorché serie: il più birbante, il più fighetto e la più fighetta, il più ciccione e il più simpatico. Qui non conta vincere, ma ridere insieme e celebrare la personalità unica di ogni furetto.

Sfilata in maschera e atmosfera carnevalesca

Il Carnevale entra nel vivo con una sfilata a tema, in cui furetti e proprietari sono invitati a sfoggiare maschere, costumi e accessori fantasiosi. Per i furetti sono ammessi solo piccoli accessori applicati alla pettorina, nulla di invasivo o fastidioso, nel pieno rispetto del loro benessere. Un momento scenografico e colorato che promette foto memorabili e tanto entusiasmo.

Informazioni utili per partecipare

La partecipazione è gratuita, ma è richiesto il rispetto di alcune regole fondamentali per la salute degli animali. I furetti dovranno essere in perfetta salute e ogni partecipante dovrà portare con sé playpen o gabbia, completo di telo protettivo, cuccia, cibo, ciotole e lettiera.

Per il pranzo, il circolo mette a disposizione una sala bar con panini e bevande: è gradita la comunicazione preventiva per chi intende consumare sul posto. In alternativa, è possibile portare il pranzo da casa.