Balon in festa: torna il Carnevale con Rusnenta, Gianduja e Giacometta

Anche quest’anno il celebre mercato dell’antiquariato e del vintage si trasforma nel cuore pulsante del Carnevale torinese, ospitando suggestive rievocazioni storiche che animeranno le vie del quartiere.

Tra esibizioni mozzafiato e una spettacolare parata finale, i visitatori saranno catapultati in un affascinante viaggio nella storia: le esibizioni dei vari gruppi si terranno sul Palco Centrale di Piazza Borgo Dora, dove verranno valutate e infine premiate da una giuria eccellente. Dalle legioni romane agli splendori medievali, dall’eleganza delle corti settecentesche all’epopea napoleonica… Un’esperienza unica ambientata in uno dei borghi più affascinanti di Torino.

L’evento è realizzato in collaborazione con prestigiosi partner: la Famija Turinèisa: protagonista indiscussa sarà la Rusnenta, l'iconica maschera del Balon, affiancata dalle amate maschere Gianduja e Giacometta.

Per chi desidera scoprire la storia e i segreti del quartiere, vi aspetta una visita guidata con Torino Piemonte Storia. Appuntamento alle ore 10:30 davanti al Sermig - prenotazione obbligatoria al 339.4314369 (Federico).

Torna inoltre il contest fotografico.

PROGRAMMA

9.30 Apertura mercato vintage

10.30 Visite guidate

11.00 Apertura evento con Gianduja Giacometta Rusnenta e autorità

11.30 Presfilata con i bambini del Sermig e Cottolengo

12.00/15.30 Esibizioni gruppi di rievocazione storica

16.00 Sfilata di tutti i gruppi per le vie del Borgo

17.00 Premiazioni per la migliore esibizione e il miglior gruppo dell’evento

Ogni angolo del Balon sarà popolato da iniziative e ci saranno diversi palchi tematici! Continuate a seguirci per il programma completo e per conoscere i gruppi partecipanti. Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri social e sul sito www.balon.it.