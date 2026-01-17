Paolo Sorrentino presenta "La Grazia" al Cinema Nazionale

“La Grazia” il film diretto dal Premio Oscar Paolo Sorrentino e girato in Piemonte con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte uscirà nei cinema italiani il 15 gennaio 2026.

Domenica 18 gennaio alle 20.45 al Cinema Nazionale, il cineasta presenterà la pellicola che è stata film d'apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2025 e che ha visto Toni Servillo conquistare il premio Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile. Lunedì 19 gennaio si terrà invece l’inaugurazione della mostra di Film Commission Torino Piemonte con gli scatti del film.



Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, “La Grazia” è un film Fremantle, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, in associazione con Numero 10 e PiperFilm, in collaborazione con Netflix.

La trama

Al centro del film la storia del Presidente della Repubblica italiano Mariano De Santis (Toni Servillo) verso la fine del suo mandato, che è chiamato ad affrontare due dilemmi morali: concedere la grazia a due persone condannate per omicidio in circostanze potenzialmente attenuanti e firmare una controversa legge sull'eutanasia. Il film esplora il peso del dubbio, la fragilità del potere e le complessità della vita privata del Presidente, tra i ricordi della moglie scomparsa e il rapporto con la figlia giurista.