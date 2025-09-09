La Lega ferma (per ora) la navetta per la Palazzina di Stupinigi

La Lega ferma a Palazzo Lascaris, almeno per il momento, la navetta per la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Il Carroccio ha chiesto infatti di sospendere la discussione della mozione della consigliera di AVS Valentina Cera che chiede di valutare l'attivazione di un minibus sperimentale per collegare il capolinea del 4 con la residenza sabauda.

L'atto indirizzato all'Agenzia della Mobilità

L'atto, indirizzato all'Agenzia della Mobilità, propone poi di estendere il servizio nei weekend ai comuni limitrofi di Nichelino, Candiolo, Vinovo e Beinasco e di promuoverlo con le scuole. Dopo due sopralluoghi, il documento è stato presentato a maggio in Commissione, ottenendo il sostegno di tutti i gruppi di maggioranza eccetto la Lega.

E proprio il partito, per voce del capogruppo Fabrizio Ricca, oggi ha chiesto di spostare il voto alla prossima settimana. "Il Carroccio - commenta Cera di AVS - oggi sbarra la strada al prolungamento del 4 fino a Stupinigi: il rinvio del voto in aula inaccettabile".

Cera: "Si vuole davvero valorizzare Stupinigi?"

"Ora la domanda - aggiunge l'esponente della sinistra - è lecita: la Lega ha agito per conto proprio o con il consenso tacito della maggioranza regionale? Perché se la Giunta Cirio pensa di utilizzare la Lega come scudo per fermare la valorizzazione di Stupinigi, per tanti anni sbandierata ma ad oggi ancora incompiuta, allora sia chiaro che sapremo raccontare con tutta la nostra forza questa eventuale presa in giro".

A chiarire il senso della richiesta di sospensione il leghista Ricca: "Presenteremo un ordine del giorno parallelo che chiede all'Agenzia della Mobilità tempi certi per l'attivazione, oltre alla sostenibilità economica ed ambientale della linea".

"Vogliamo poi che venga confermato il non aggravio dei costi del biglietto e servizi per chi visita la Palazzina di Stupinigi" conclude l'esponente del Carroccio.

Sul tema, nel recente passato, le opposizioni avevano fatto fronte comune in Regione: alla richiesta di Valentina Cera si erano detti favorevoli Laura Pompeo del Pd e Alberto Unia del M5S.