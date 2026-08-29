Nichelino, con il progetto Underground II si vola in Inghilterra

Non c'è modo migliore di imparare le lingue che fare dei viaggio studio all'estero. Nichelino, dopo il successo registrato con la prima edizione del progetto di mobilità giovanile Underground, raddoppia e rilancia l'iniziativa nel 2026, grazie anche a un ulteriore finanziamento di 45 mila euro.

Musica, calcio, cinema ed arte urbana

Si tratta dell'unico percorso gratuito di inglese dedicato a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, costruito intorno a musica, calcio, arte urbana, cinema e serie TV, che si concluderà con quattro giorni a Liverpool e Manchester dall’11 al 14 dicembre. Underground II - Radici in movimento è il progetto della Città di Nichelino realizzato con il contributo di Regione Piemonte, pensato per coloro che hanno voglia di mettersi in gioco e imparare l'inglese con un approccio pratico

Il primo incontro informativo è in programma martedì 1 settembre alle 16:30, presso l’Informagiovani di via Galimberti 3 a Nichelino. Un secondo appuntamento è previsto mercoledì 2 settembre, dalle 16:30 alle 18:00 presso la sede di BeeOzanam, in via Foligno 14 a Torino.

Club di lingua per volare in Inghilterra

Il club è rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni. Al centro ci saranno calcio e musica, ma anche arte urbana, cinema e serie tv. Gli incontri si terranno ogni martedì/giovedì dalle 16:30 alle 18:30 presso l'Informagiovani Nichelino a partire da martedì 8 settembre fino a giovedì 26 novembre, oppure ogni lunedì/mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 presso BeeOzanam Torino a partire da lunedì 7 settembre fino a mercoledì 25 novembre.

Il percorso si conclude con l'esperienza in Inghilterra, interamente spesata dall'ente. Ma per poter partecipare al viaggio è obbligatorio frequentare almeno il 75% delle lezioni, mentre non occorre avere un livello alto di conoscenza dell'inglese.

Verzola: "Preparate le valigie"

"Fate le valigie perché si riparte - ha dichiarato l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola - quest'anno Underground ci porta a Manchester e Liverpool".

Per ulteriori info e iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLp69jbUlJmqSsX_cHNySwPeSV6duXA01hlvBPmLrAdNMQXQ/viewform