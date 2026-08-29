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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 29 agosto 2026, 10:18

Nichelino, con il progetto Underground II si vola in Inghilterra

Viaggio studio a Liverpool e Manchester per giovani dai 18 ai 28 anni, a conclusione di un club di lingua inglese. Tutto quello che c'è da sapere

Immagine generica

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Non c'è modo migliore di imparare le lingue che fare dei viaggio studio all'estero. Nichelino, dopo il successo registrato con la prima edizione del progetto di mobilità giovanile Underground, raddoppia e rilancia l'iniziativa nel 2026, grazie anche a un ulteriore finanziamento di 45 mila euro

Musica, calcio, cinema ed arte urbana

Si tratta dell'unico percorso gratuito di inglese dedicato a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni, costruito intorno a musica, calcio, arte urbana, cinema e serie TV, che si concluderà con quattro giorni a Liverpool e Manchester dall’11 al 14 dicembre. Underground II - Radici in movimento è il progetto della Città di Nichelino realizzato con il contributo di Regione Piemonte, pensato per coloro che hanno voglia di mettersi in gioco e imparare l'inglese con un approccio pratico

Il primo incontro informativo è in programma martedì 1 settembre alle 16:30, presso l’Informagiovani di via Galimberti 3 a Nichelino. Un secondo appuntamento è previsto mercoledì 2 settembre, dalle 16:30 alle 18:00 presso la sede di BeeOzanam, in via Foligno 14 a Torino.

Club di lingua per volare in Inghilterra

Il club è rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni. Al centro ci saranno calcio e musica, ma anche arte urbana, cinema e serie tv. Gli incontri si terranno ogni martedì/giovedì dalle 16:30 alle 18:30 presso l'Informagiovani Nichelino a partire da martedì 8 settembre fino a giovedì 26 novembre, oppure ogni lunedì/mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 presso BeeOzanam Torino a partire da lunedì 7 settembre fino a mercoledì 25 novembre.

Il percorso si conclude con l'esperienza in Inghilterra, interamente spesata dall'ente. Ma per poter partecipare al viaggio è obbligatorio frequentare almeno il 75% delle lezioni, mentre non occorre avere un livello alto di conoscenza dell'inglese.

Verzola: "Preparate le valigie"

"Fate le valigie perché si riparte - ha dichiarato l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola - quest'anno Underground ci porta a Manchester e Liverpool". 

Per ulteriori info e iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLp69jbUlJmqSsX_cHNySwPeSV6duXA01hlvBPmLrAdNMQXQ/viewform 

Massimo De Marzi

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