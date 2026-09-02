Il grande sogno del wedding riapre le porte: Sposi In torna a splendere nella Palazzina di Caccia di Stupinigi

Un’atmosfera reale per il giorno più bello

C'è una magia sottile che unisce la storia delle grandi dimore sabaude all'universo del matrimonio. Negli ultimi mesi, la Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino è stata il fulcro di un'estate ricca di cultura, eleganza e grande fascino. Dalle celebrazioni dedicate ai cento anni del museo e alla figura iconica della Regina Margherita — tra manti reali, alta sartoria d'epoca e mostre suggestive — la residenza progettata dal Juvarra ha riaffermato il suo ruolo di scenario da favola per eccellenza nel territorio torinese.

Ed è proprio in questa cornice intrisa di bellezza e nobiltà che si rinnova l'appuntamento più desiderato dalle future coppie: Sposi In, la fiera d'eccellenza dedicata al settore wedding, fa il suo trionfale ritorno nella spettacolare location di Stupinigi.

Sposi In: più di una fiera, un'esperienza immersiva

Per chi sta pianificando il proprio sì, Sposi In rappresenta molto più di una semplice esposizione commerciale: è una vera e propria wedding experience pensata per guidare i futuri sposi passo dopo passo verso la realizzazione del proprio evento perfetto.

Passeggiare tra gli eleganti allestimenti immersi nella storia in una delle residenze sabaude del Piemonte, permette alle coppie di incontrare i migliori professionisti del settore:

Atelier di Haute Couture & Bridal Fashion: le ultime collezioni di abiti da sposa e sposo, dove il made in italy brilla per taglio, tessuti pregiati e dettagli sartoriali unici.

le ultime collezioni di abiti da sposa e sposo, dove il brilla per taglio, tessuti pregiati e dettagli sartoriali unici. Wedding Planner & Designer: creativi capaci di trasformare ogni visione in una scenografia indimenticabile, dalla scelta della palette di colori al design floreale.

creativi capaci di trasformare ogni visione in una scenografia indimenticabile, dalla scelta della di colori al design floreale. Fotografi e Videomaker: maestri dell'immagine pronti a immortalare emozioni spontanee ed edizioni dal sapore cinematografico.

maestri dell'immagine pronti a immortalare emozioni spontanee ed edizioni dal sapore cinematografico. Location & Banqueting: soluzioni esclusive, dai castelli storici ai resort immersi nel verde del piemonte, con proposte di catering attente all'alta gastronomia e al territorio.

soluzioni esclusive, dai castelli storici ai resort immersi nel verde del piemonte, con proposte di catering attente all'alta gastronomia e al territorio. Musica, Liste Nozze e Travel Specialist: tutto l'occorrente per l'intrattenimento, i dettagli personalizzati e l'organizzazione della luna di miele dei sogni.

Le Nuove Tendenze Wedding: Cosa Aspettarsi

Come evidenziato dalle ultime cronache e dai trend raccontati su TorinOggi, il mondo delle nozze sta vivendo un'evoluzione entusiasmante:

Inclusività e personalizzazione: il matrimonio moderno celebra l'autenticità. Ogni dettaglio, dagli abiti all'accoglienza, è ritagliato sui desideri della coppia per creare un'esperienza unica e memorabile per tutti gli ospiti. Sostenibilità e natura: Cresce l'attenzione per i matrimoni eco-friendly, con allestimenti floreali a chilometro zero, materiali riciclati eleganti e menu stagionali. Heritage & dimore storiche: Il fascino delle residenze d'epoca come Stupinigi continua a guidare le scelte delle coppie, alla ricerca di atmosfere che sappiano di storia, romanticismo e regalità.

Informazioni Utili per la Visita

Location: Palazzina di Caccia di Stupinigi (Piazza Principe Amedeo 7, Nichelino - TO).

Palazzina di Caccia di Stupinigi (Piazza Principe Amedeo 7, Nichelino - TO). Come accedere: Per vivere la fiera in totale comfort ed evitare attese, è fortemente consigliata la registrazione online sul sito ufficiale dell'evento (sposiin.info).

Che siate all'inizio dei preparativi o alla ricerca dell'ultimo dettaglio di stile per completare l'opera, il ritorno di Sposi In a Stupinigi è l'occasione imperdibile per lasciarsi ispirare e trasformare l'organizzazione delle nozze in un momento di pura magia.

La nostra testata di Torino e Provincia, seguirà l’evento come Media Partner, una collaborazione consolidata tra Sposi In e TorinOggi.it , il quotidiano che parla della tua città, del tuo quartiere.