Campo largo a Torino per le Comunali, Lo Russo: "Prematuro parlarne ora, discussione da fare nel 2026"

È troppo presto parlarne ora. È questa in sintesi la posizione del sindaco Stefano Lo Russo sul possibile campo largo in vista delle Comunali 2027. Le ultime settimane dell'estate sono state animate dal dibattito politico, alla luce anche delle alleanze Pd-M5S per le Regionali di novembre in Puglia, Toscana e Campania.

La situazione a Torino appare più complessa. Soprattutto considerando le tensioni degli scorsi anni in Sala Rossa tra il Partito Democratico ed i pentastellati guidati allora dalla sindaca Chiara Appendino, oggi vicepresidente del Movimento.

"Prematuro parlare di elezioni"

Per Lo Russo però qualsiasi ipotesi di accordo appare prematura. "Adesso - ha spiegato ai microfoni di To Radio il sindaco - siamo concentrati sull'attuazione del nostro programma di governo: stiamo rispettando moltissimi punti e praticamente tutte le scadenze". "A me - ha proseguito - sembra oggettivamente molto prematuro parlare di elezioni: distrarremo energie da quello che dobbiamo fare, che è lavorare per la città".

Dibattito nel 2026

Ma quindi quando si può inizia a parlare seriamente di alleanze? Per il sindaco questa discussione ha senso affrontarla tra un anno, nel 2026. "Votiamo nel 2027, quindi capiterà ancora di tutto. Diciamo che c'è una certa attenzione, forse estiva, a occupare il dibattito: noi però siamo concentrati a lavorare per la città" ha concluso.