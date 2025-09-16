Dal grappolo al calice, in via Nicola Fabrizi torna la festa dell'uva

Domenica 21 settembre 2025 dalle 9 alle 20 si svolgerà la 38esima edizione della Festa dell’Uva. L'appuntamento è in via Nicola Fabrizi.

Bancarelle e pigiatura

L’evento, patrocinato dalla Circoscrizione 4, è organizzato da Federvie Piemonte, Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio Onlus in collaborazione con Archivio DiMAUrO Aps e Galleria Campidoglio Torino. Per tutta la giornata in via Nicola Fabrizi, i cui negozi resteranno eccezionalmente aperti, diventerà pedonale per ospitare bancarelle di prodotti tipici e artigianali e animazione. Alle 16.30 ci sarà la tradizionale pigiatura dell’uva e distribuzione del vino dal toret dedicato.

Quest’anno la Festa dell’Uva ospita per la sesta volta la Mostra Mercato degli Editori Indipendenti, coordinata da Voglino Editrice che comprende L’Isola Letteraria, incontri tra pubblico e autori piemontesi: quartiere Campidoglio cerca di dare spazio alla cultura e all’editoria indipendente, durante la sua storica manifestazione organizzata dai commercianti di Via Nicola Fabrizi.

Tour di Borgo Campidoglio

E’ in programma il Tour di Borgo Campidoglio in collaborazione con Archivio DiMAUrO Aps e CulturalWay: un viaggio alla scoperta del Borgo. attraversando il reticolo di vie e piazze, della sua storia, della vita comunitaria e di quel che si compone come Galleria a cielo aperto.

Ritrovo ore 15.30 sagrato Chiesa San Alfonso, corso Tassoni angolo via Cibrario. Costo del tour: 10 euro adulti, 5 euro bimbi dai 6 ai 18 anni. Prenotazione obbligatoria: 339.3885984 – info@culturalway.it.



