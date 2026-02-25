Dal 13 al 22 marzo l'edizione 2026 della Settimana con la famiglia

Dal 13 al 22 marzo a Torino e in Piemonte è in programma la «Settimana con la famiglia 2026», organizzata dal Forum Famiglie Piemonte con il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino, con l’obiettivo di mettere la famiglia al centro dell’attenzione del mondo della cultura, dei mezzi d’informazione e della politica.

Gli appuntamenti a Torino

A Torino, mercoledì 18 marzo alle 17 al Centro servizi per il volontariato Vol.To (via Giolitti 21), il Sea (Servizio emergenza anziani) presenta le attività a supporto delle famiglie, alle 19 al Punto Familia (via Casalis 72) Francesco Belletti, direttore del Cisf (Centro italiano studi famiglia), presenta il rapporto 2025 sulla condizione delle famiglie, con la partecipazione di Giovanni Ravalli, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte.

Giovedì 19 alle 18.30 in piazza Santa Giulia 7, Airat (Associazione cittadini mediali) propone l’incontro con Mariolina Ceriotti Migliarese, psicoterapeuta, autrice del libro «L’alfabeto degli affetti» (Edizioni Ares).

Sabato 21 dalle 15 alle 21 la Festa del papà organizzata dall’Associazione DiFamiglia in via Castelgomberto 11/D (info 393.8334370), alle 15.30 il rito di benedizione per affido e adozione all’Oratorio Michele Rua (via Paisiello 37), e dalle 15.30 alle 19 nella chiesa di Gesù Nazareno in piazza Benefica l’incontro con Martina Iardella, psicoterapeuta, e Nicolò Buscaino, informatico, su «Il mondo social e la famiglia».

Coldiretti organizza nella mattinata di sabato 21 al Mercato del Corso (corso Vittorio Emanuele II, 50) il laboratorio per bambini «Piccole mani in pasta», e il mercato di Campagna Amica domenica 15 in piazza Vittorio Veneto (9-18) e domenica 22 in corso Marconi (9-14).

Sono previsti anche alcuni momenti dedicati alla preghiera per le famiglie: domenica 15 alle 9.45 sul sagrato del Duomo di Torino con, a seguire, la messa celebrata da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliario di Torino, martedì 17 alle 21 al Sermig e mercoledì 18 dalle 15 alle 21 con la Comunità di Gesù in via Sanfront 10.

Gli appuntamenti in provincia di Torino

In provincia di Torino, lunedì 16 marzo alle 21 a Villarbasse (Palazzo Mistrot, via alla Fonte 8), l’incontro sul libro «Rivoluzione famiglia» con l’autore Adriano Bordignon e la consegna del protocollo d’intesa tra Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e Forum Famiglie Piemonte.

A Rivalba, da venerdì 20 a domenica 22, il Centro di spiritualità «Don Marchisio» propone un week-end di incontro matrimoniale per giovani dai 20 ai 35 anni (iscrizioni a Iscrizionechoice.piemonte@wwme.it).

Il progetto CASA

Durante la Settimana con la Famiglia 2026 vengono proposti anche alcuni appuntamenti del progetto CASA, finalizzato a sensibilizzare su temi dell’affido e dell’adozione: venerdì 13 marzo (online) Daniele Racca presenta il suo libro «Supereroi in affido» (Edizioni San Paolo), sabato 14 al Teatro San Giuseppe (via Andrea Doria 18) concerto dell’orchestra da camera Magister Harmoniae con Fabrizio Sandretto al piano, domenica 15 a Bra il reading «Quando il bambino era bambino», martedì 17 la presentazione ufficiale in Regione Piemonte e gli interventi a Grugliasco di Adriano Bordignon e Roberto Gontero (rispettivamente presidente nazionale e presidente regionale del Forum delle associazioni familiari), venerdì 20 all’Oasi Omg di via Gorizia a Torino la presentazione del libro «Scegli me» con l’autrice Muluye Feraboli.

Per info, dettagli e prenotazioni scrivere a forumfamigliapiemonte5@gmail.com.