Sabato 28 febbraio nuova esposizione al Museo del Tessile di Chieri

Il Museo del Tessile di Chieri invita il pubblico a scoprire i nuovi tesori entrati a far parte delle sue collezioni. Sabato 28 febbraio, dalle 14 alle 18, la sala polifunzionale del museo ospiterà una speciale esposizione a ingresso gratuito dedicata alle donazioni di beni storici ricevute nel corso del 2025.

Il percorso espositivo si apre con l'eleganza tecnica del Novecento, rappresentata dai preziosi fondi di disegni per tessitura provenienti dalle storiche manifatture Ronco e Gastaldi Giorgio di Chieri. Queste opere, donate da Angelo Defilippi, sono eseguite a tempera su carta per telaio Jacquard e costituiscono una testimonianza fondamentale per la memoria industriale della città. A queste carte si affiancano i disegni dello studio Serra & Carli, che ha inoltre arricchito la collezione con un ritorcitoio ligneo manuale, riportato al suo antico splendore grazie al restauro di Bruno Eterno e Bruno Zanin.

L'esposizione prosegue con una sezione dedicata alla strumentazione d'epoca. Tra i pezzi di maggior rilievo figurano un arcolaio ottocentesco, lascito di Giancarlo del Martini, e una coeva matassiera lignea manuale donata da Donatella Cortassa. Completa questa serie di attrezzi un piccolo orditoio manuale dei primi del Novecento, dono di Guglielmo Mancin, che illustra le fasi preliminari della preparazione del telaio. A chiudere idealmente la mostra è il fascino tridimensionale delle Shadow Box donate da Biagina Garnero. Si tratta di una raffinata raccolta di stampe tratte da storiche riviste di fine Ottocento, come La Mode illustrée, La Mode artistique e Les Modes Parisiennes. In queste opere, la bidimensionalità della carta prende vita grazie all'applicazione di stoffe, merletti e minuscoli accessori originali, restituendo con straordinario realismo l'estetica e i volumi dell'abbigliamento parigino di fine secolo.