Guidava motorino rubato: fermato dalla Polizia locale e indagato per ricettazione

Nella mattina di giovedì 18 settembre una pattuglia del Reparto Radiomobile della Polizia Locale, nel quartiere Regio Parco, ha fermato un 18enne di origine nordafricana che, alla guida di un ciclomotore, trasportava un passeggero che non indossava il casco obbligatorio. Durante il controllo dei documenti il giovane è risultato sprovvisto di patente di guida e, alla richiesta degli agenti, non ha saputo indicare la proprietà del veicolo.

La pattuglia ha quindi richiesto una verifica sulle banche dati con l’ausilio della centrale operativa del Corpo. È emerso che sul ciclomotore pendeva una denuncia per furto e quindi il giovane è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per il reato di ricettazione (648 c.p.). Sono scattate anche sanzioni per le violazioni amministrative relative alla patente e al mancato uso del casco per il passeggero.

Gli agenti, coadiuvati da una pattuglia del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale, hanno posto il ciclomotore sotto sequestro.

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.