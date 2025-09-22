Nuvola di fumo alla Gran Madre, incendio in una palazzina

Paura questa mattina alla Gran Madre, dove questa mattina intorno alle 9.30 sarebbe divampato un incendio in un sottotetto di una palazzina in una traversa con in via Martiri della Libertà.

Nuvola di fumo

Secondo una prima ipotesi le fiamme si sarebbero originate dal camino di caldaia. Sul posto sono in azione i pompieri, che con l'autoscala hanno domato il rogo.

Nella zona della Gran Madre è visibile una gran nuvola di fumo: decine le chiamate al centralino del 112 per segnalare il principio di rogo.