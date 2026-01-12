Attimi di paura sulla tangenziale di Torino: prende fuoco un tir alimentato a metano, ferito il conducente. Traffico in tilt

Nella tarda serata di ieri emergenza sulla tangenziale di Torino: per cause ancora da accertare, infatti, un mezzo pesante ha preso fuoco all’altezza dello svincolo di La Loggia, in direzione Piacenza.
Il conducente, che ha riportato alcune ferite, è stato soccorso e trasferito in codice giallo al Cto con l'uso dell'ambulanza. L'uomo ha riportato ustioni al volto e alle mani.
L'autostrada è ancora chiusa per le operazioni di recupero del mezzo, visto che il tir era alimentato a metano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, con loro anche gli uomini della Polizia stradale per riportare la situazione in condizioni di sicurezza.
