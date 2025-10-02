 / Cronaca

Questura di Torino, arrivano i rinforzi: in servizio 17 nuovi viceispettori

Ad accoglierli il questore di Torino, Paolo Sirna

Accolti i 17 nuovi viceispettori della questura di Torino

Ieri mattina il Questore di Torino, Paolo Sirna, ha accolto i nuovi 17 Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati, al termine del corso di formazione, alla Questura di Torino, pronti a prestare servizio nelle diverse articolazioni ed Uffici della città.

Il Questore ha sottolineato la valenza strategica del loro incarico unitamente alle responsabilità derivanti dalle mansioni che andranno a ricoprire ed alla doverosa attenzione da rivolgere ai cittadini, in qualunque contesto si trovino ad operare, al fine di “esserci sempre”.

Ai nuovi arrivati vanno i migliori auguri di buon lavoro dal Questore e da tutti i poliziotti torinesi.

