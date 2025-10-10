Guasto elettrico alla stazione di Porta Nuova: fermi ascensori e scale mobili della metropolitana

Ancora problemi per la metropolitana di Torino. Intorno alle 13.20 si è verificata un’anomalia nell’alimentazione elettrica alla stazione di Porta Nuova, che ha causato un improvviso calo di tensione e la conseguente interruzione temporanea del servizio sulla linea 1 per alcuni minuti.

Metro ripartita

"L’evento, - fanno sapere da Gtt - di natura tecnica e non prevedibile, ha richiesto una riconfigurazione della rete elettrica per garantire la ripresa in sicurezza della circolazione". I tecnici del Gruppo sono intervenuti in modo tempestivo e la metropolitana è quindi ripartita.

Ascensori e scale mobili ferme

Come già accaduto in passato però, con il ritorno della corrente una parte degli ascensori e scale mobili non si sono ravviati automaticamente. Le squadre di manutenzione sono quindi al lavoro per far ripartire manualmente gli elevatori e gli altri impianti di risalita tutt'ora fermi, oltre a verificare il corretto funzionamento.

"GTT - fanno sapere dal Gruppo - si scusa per il disagio e ringrazia i passeggeri per la collaborazione e la comprensione".