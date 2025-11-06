I Feel Gold premiata a Milano con l’Eha Sustainable Finance

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Sustainable Finance è andato a I Feel Gold di Roma, con la seguente motivazione: è un team di professionisti altamente specializzati nel commercio di beni preziosi, con una forte passione per l’artigianato e una visione chiara sull’importanza degli asset fisici ed offre competenza e sicurezza nel settore dei beni fisici, in particolare nell’oro fisico da investimento 999, il bene rifugio per eccellenza.



Vedi qui l’intervista con Daniele Guerra e Fabrizio Scaravella

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

