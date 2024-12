In fiamme la sede del CAI a Venaria Reale, pompieri in azione: bus deviati

Nella notte in fiamme la sede CAI di via Aldo Picco 24, a Venaria Reale . Poco prima dell'alba è divampato un incendio all'interno del complesso che ospita, oltre alla sezione locale del Club Alpino Italiano, anche altre realtà.

Sul posto sono intervenuti i pompieri per domare il rogo che ha distrutto anche una delle strutture. A causa del rogo dalle sei la linea bus VEI non transita in via Picco ed è stata deviata da corso Machiavelli per via Papa Giovanni XXIII, via Iseppon, via Palestro, via Sauro e poi percorso regolare.

L'intervento si è protratto nella mattinata per l'intervento di squadre specialistiche per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area.

Gallo: "La Regione vi aiuterà a ripartire"

"Sono andati in fumo cento anni di storia: lettere, documenti, carte raccolti in un secolo di attività della sezione e bruciati dalle fiamme", ha detto l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo. "Esprimo profonda solidarietà al presidente Roberto Savio e sono convinto che quanto promesso dallo stesso Cai di Venaria si realizzerà: l’incendio non cancellerà la passione che unisce tanti soci e amici che ripartiranno più uniti di prima per ridare presto una nuova sede agli appassionati della montagna. La Regione è pronta a fare la propria parte".