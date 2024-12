Tra pensionamenti e malattie alla Circoscrizione 5 manca personale: "Nel 2025 servizi a rischio"

Tra pensionamenti e malattie, nel 2025 servizi comunali a rischio per i residenti della Circoscrizione 5. Il prossimo anno il mini-Comune di Borgo Vittoria/Vallette si troverà a fare i conti con una pesante riduzione di personale.

Per questo il presidente Enrico Crescimanno negli scorsi giorni ha scritto alla vicesindaca Michela Favaro, esprimendo la sua preoccupazione per la grave carenza di dipendenti negli uffici di via Stradella.

Perso oltre il 56% di personale

Negli ultimi dieci anni la forza lavoro della Circoscrizione 5 è diminuita del 56,7% (-55 unità), superando la media del Comune di Torino, pari al 37.5%. Al momento nel mini-Comune di Torino nord ci sono 42 dipendenti, di cui sette in piscina. Nella lettera all'assessore al Personale, Crescimanno ha sottolineato che l’assenza di figure chiave e il prossimo pensionamento di altri dipendenti stanno aggravando la situazione.

Servizi a rischio

"E' necessario assumere urgentemente - ha sottolineato il Presidente - nuovi responsabili e istruttori per garantire l'efficienza operativa degli uffici". Nella sua lettera alla vicesindaca ha evidenziato la necessità di inserire un Responsabile Tecnico e sostituire il personale in mobilità, oltre a chiedere l’assegnazione di almeno tre Responsabili Amministrativi e due Istruttori Amministrativi nel prossimo semestre.

"Queste misure sono essenziali per garantire l’operatività e l’efficienza degli uffici della Circoscrizione 5, gravemente colpiti dalla riduzione del personale" conclude Crescimanno.