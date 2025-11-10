Atp Finals, Fritz gela gli entusiasmi dell'Inalpi Arena e di Musetti

La spinta e l'entusiasmo di un pubblico caldissimo non bastano a Lorenzo Musetti. L'azzurro, al suo debutto nelle Atp Finals, esce nettamente sconfitto dalla sfida contro Taylor Fritz: lo statunitense si impone 6-3 6-4 in poco più di un'ora e mezza, giocando meglio tutti i punti importanti, concedendo le briciole sul suo servizio e sfruttando al meglio i troppi errori del nostro tennista.

Ultima chiamata contro De Minaur

Ora per il carrarino l'ultima chiamata sarà domani sera alle 20.30 contro l'australiano Alex De Minaur, sconfitto anche lui all'esordio: solo un successo terrebbe accesa la (flebile) fiammella della speranza per l'azzurro, chiamato poi all'impresa nell'ultima sfida del gruppo contro Carlos Alcaraz. Ma, lasciando da parte il tifo e l'italianità, ci sono rimpianti per la mancata presenza di Novak Djokovic: il suo forfait ha aperto la porta delle Finals a Musetti, ma ha privato dello spettacolo un sicuro protagonista (oltre che 7 volte vincitore del torneo).

La moglie Veronica (incinta) tifa per 'Muso' sugli spalti

Ovviamente il risultato ha deluso un pubblico che era tutto per Musetti: il suo debutto sul campo centrale è stato accolto da un boato, tra urla, applausi e cori "Lorenzo, Lorenzo". Moltissimi i cartelli sugli spalti a sostegno del carrarino, tra cui "Musetti mi regali la racchetta, mentre ci facciamo un Fritz" e la bandiera dell'Italia. Tra i presenti anche moltissimi bambini, da segnalare quello che ha esposto il cartello "Welcome home Lorenzo".

Ad accompagnare durante l'ingresso lui e l'americano, come di consueto, i piccoli pazienti oncologici di Casa Ugi: le mascotte di oggi Edoardo di 6 anni e Silvia di 10 anni.Tra il pubblico anche la compagna di Musetti, Veronica Confalonieri, visibilmente incinta del secondo figlio della coppia dopo Ludovico.

Una partita senza storia

E dire che il debuttante 'Muso' aveva avuto un approccio aggressivo con le Finals. L'azzurro tiene il primo turno di servizio a zero e poi si conquista ben quattro palle break per strappare la battuta a Fritz senza però capitalizzarle, come invece nel game successivo (alla seconda occasione) sa fare l'americano, che poi si invola sul 4-1. Musetti rischia di subire un altro break ma per due volte riesce a restare in scia, anche se sul servizio di Fritz quasi non si gioca più: l'americano chiude il primo set 6-3 senza particolari problemi in poco più di tre quarti d'ora.

La musica non cambia neppure nel secondo parziale: Fritz strappa quasi subito la battuta a Musetti (che nel game era avanti 40-15) e avanti di un break non si volta più indietro. Musetti riesce solo a rimanere in scia, ma senza avere mai autentiche occasioni di strappare il servizio al rivale.

Sul 5-4 l'azzurro sale 0-30, scatenando l'entusiasmo del pubblico, ma poi arrivano quattro punti di fila per Fritz che chiudono i conti. Troppo forte l'americano per il debuttante azzurro, ma dalla prossima sfida contro Alcaraz (domani dalle ore 14) capiremo quanto è stato merito di Fritz o quanto hanno pesato gli errori del nostro.

Fritz: "A Torino riesco a dare il meglio"

Fritz nel post partita si è detto soddisfatto: "Sono molto contento di quello che ho fatto, soprattutto nel primo set. Nel secondo set sono rimasto concentrato". E sul suo ritorno a Torino ha dichiarato: "Effettivamente la stagione è molto lunga, questo mi ha fatto arrivare stanco ultimi tornei. Ma quando arrivo a Torino, che è un torneo importante e mi piace molto per le sue condizioni, riesco sempre a dare il meglio".