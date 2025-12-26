Moncrivello rinnova il cuore del borgo: nuova piazza e spazi pubblici più vivibili

Moncrivello si prepara a cambiare volto grazie a un importante intervento di riqualificazione urbana che interessa due aree centrali del paese: la piazzetta di via Martiri e la zona di via Miralta, dove sorgerà una nuova piazza. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale con delibera del 5 novembre 2025, prevede un investimento complessivo di 125mila euro, finanziato attraverso l’Accordo per la Coesione FSC 2021–2027, nell’ambito della linea di azione “Strategie territoriali d’Area omogenea - Borghi delle Vie d’Acqua”.

L’intervento è stato redatto dall’architetto Maurizio Chiocchetti di Crescentino e risponde alla volontà dell’Amministrazione di valorizzare gli spazi pubblici, creando luoghi di incontro più funzionali, sicuri e accoglienti. Oltre al restyling estetico, il progetto mira a ridurre le spese di manutenzione e a migliorare la fruibilità per i cittadini, nel rispetto dei criteri ambientali minimi e della normativa vigente in materia di sostenibilità. La nuova piazza di via Miralta sarà pensata come un punto di aggregazione per la comunità, con attenzione particolare all’inclusione, alla fruizione pedonale e al verde urbano. "È un intervento che unisce cura del territorio e visione per il futuro" spiega il sindaco Luca Lisco, che ricopre anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

"Il progetto si inserisce nel più ampio impegno del Comune per rendere Moncrivello un luogo sempre più vivibile e a misura di cittadino". Con l’approvazione del progetto esecutivo, si entra ora nella fase operativa: i lavori inizieranno nei prossimi mesi, seguendo il cronoprogramma previsto dal finanziamento Fsc. Una trasformazione che porterà nuova vitalità nel cuore del paese, con spazi pubblici più belli e funzionali per tutti.

I NUMERI DEL PROGETTO

Titolo dell’intervento: “Riqualificazione urbana tra via Martiri e via Miralta - Realizzazione nuova piazza”

Progettista: architetto Maurizio Chiocchetti - Crescentino (VC)

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Luca Lisco, Sindaco di Moncrivello

Importo complessivo: € 125.000,00

Finanziamento: Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, accordo per la Coesione tra Governo e Regione Piemonte, linea “Strategie territoriali d’area omogenea - Borghi delle vie d’acqua”

Obiettivi principali:

- creare una nuova piazza pubblica come spazio di incontro e socialità;

- migliorare la sicurezza e l’accessibilità delle aree centrali del paese;

- ridurre i costi di manutenzione con materiali durevoli e sostenibili;

- valorizzare l’identità architettonica e paesaggistica del borgo.