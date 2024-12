Brandizzo, 66enne trovato senza vita dentro la sua auto in via Volpiano

Morto dopo un probabile malore poco dopo aver accostato la macchina mentre si trovava alla guida. È quanto successo ieri sera a un 66enne, ritrovato dai carabinieri senza vita a bordo strada in via Volpiano, a Brandizzo.



I militari stavano effettuando un controllo ordinario quando hanno notato il mezzo dell'uomo, una volta avvicinato hanno contattato subito i soccorritori che tutta via non hanno potuto fare più nulla per salvarlo.

Nelle prossime ore, sono previsti alcuni accertamenti per confermare la dinamica dell’incidente. Non sono rimaste coinvolte altre persone o mezzi.