Presidio ad Askatasuna, i residenti portano panettoni e pandori alla Polizia di Stato

Un gesto semplice ma carico di significato quello andato in scena tra Natale e Santo Stefano nel quartiere Vanchiglia, dove alcuni residenti hanno voluto esprimere pubblicamente la loro riconoscenza alla Polizia di Stato impegnata nel presidio fisso dell’edificio di corso Regina Margherita che fino a pochi giorni fa ospitava il centro sociale Askatasuna.

Nonostante il maltempo, cittadini e famiglie della zona si sono avvicinati al presidio portando panettoni e pandori agli agenti in servizio, condividendo con loro un momento di auguri e un brindisi natalizio. Un’iniziativa spontanea, nata dal desiderio di ringraziare le forze dell’ordine per la presenza costante e per l’impegno quotidiano garantito in una fase particolarmente delicata per il quartiere.

Il presidio della Polizia di Stato, attivo dopo la cessazione dell’occupazione dello stabile da parte di Askatasuna, rappresenta per molti residenti un segnale di attenzione e di tutela del territorio, dopo anni di tensioni e polemiche legate alla presenza del centro sociale e alle ricorrenti manifestazioni e iniziative.

Il giorno di Natale, al momento degli auguri, si è aggiunta una presenza dal forte valore simbolico: Giovanni Berardi, figlio del poliziotto Rosario Berardi, ucciso dalle Brigate Rosse a Torino nel 1977, e presidente dell’Asevit – Associazione europea vittime del terrorismo. Berardi ha voluto personalmente ringraziare gli agenti impegnati nel presidio, portando loro gli auguri per le festività e sottolineando l’importanza del lavoro svolto quotidianamente a tutela della collettività.

"Vogliamo ringraziare i tanti cittadini di Torino che in questi giorni, e in particolare il 25 dicembre, hanno voluto dimostrare vicinanza e sostegno ai colleghi impegnati nel quartiere Vanchiglia, dove si trova l'edificio che era stato occupato dal centro sociale Askatasuna". Ad affermarlo è il segretario Generale del Sap, Stefano Paoloni.

Durante le festività sia i colleghi di Torino che decine di altri agenti provenienti da altre città sono stati impegnati h24 per garantire la sicurezza nel quartiere messo a ferro e fuoco a seguito dello sgombero di Askatasuna. Durante le festività, sono stati numerosi i messaggi di vicinanza espressi dai cittadini.

“Si tratta di gesti importanti, specie in un periodo così delicato dopo gli scontri avvenuti a seguito dello sgombero dei locali occupati da Askatasuna. Gesti che dimostrano il supporto alle forze dell'ordine e che il costante impegno di centinaia di uomini e donne della polizia viene riconosciuto dalla maggior parte dei residenti. A volte un gesto vale più di mille parole. Grazie”, conclude Paoloni.