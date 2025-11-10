L'Inalpi Arena si colora d'azzurro...e di arancione. Una famiglia di tifosi: "Da 4 anni qua per vedere Jannik"

Oggi alle Nitto Atp Finals è il giorno dell'Italia: alle 14 scenderà in campo Lorenzo Musetti, mentre alle 20.30 Jannik Sinner. E gli spettatori azzurri che sono venuti a tifare il carrarino hanno avuto una bella sorpresa: sul campo all'ingresso dell'Inalpi Arena, a partire da mezzogiorno, ha iniziato ad allenarsi il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, reduce dalla vittoria contro Alex De Minaur.

La famiglia per Sinner

Tra la folla assiepata a vedere lo spagnolo, sono decine i capelli arancioni. Ma c'è chi si è spinto ancora oltre per dimostrare la sua passione per Sinner. È il caso di una famiglia di Montebelluna, in provincia di Treviso, che ha deciso di sfoggiare un maglione nero con scritto davanti a grandi lettere Jannik e dietro Sinner. Una lettera per componente del nucleo familiare, più gli amici.

"Abbiamo comprato i biglietti - spiega il papà Maico Gallina, insieme alla moglie Marta - di ieri e oggi, con la speranza di vederlo. Da quattro anni veniamo alle Finals di Torino: la prima volta che abbiamo visto Jannik era entrato come sostituto di Berrettini". Ma la passione per il tennis è anche una professione: Maico ha un negozio di articoli sportivi.

Oggi lo shop è tenuto aperto dal fratello, che domani arriva invece per vedere le Finals e quest'estate a Wimbledon ha già visto il campione altoatesino. Ad accompagnare l'uomo, anche le figlie Gloria e Greta: quest'ultima gioca a tennis. Insieme a loro - sia nella passione, che nella composizione della scritta - il maestro federale di tennis Roberto Durante insieme alle figlie Letizia e Pim.