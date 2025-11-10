Prendeva di mira le auto in sosta: 44enne arrestato dalla Polizia

Gli Agenti del Commissariato di Polizia Barriera Milano hanno arrestato un italiano di 44 anni per tentato furto aggravato su diverse autovetture.

L'intervento degli agenti

In particolare, i poliziotti del Commissariato sono intervenuti in via Bologna angolo via Cimarosa per la segnalazione di un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. Giunti sul posto, gli operanti hanno appreso da alcuni cittadini che il sospettato si era spostato verso piazza Respighi.

Lì, gli Agenti lo hanno individuato con un grosso borsone al seguito, nell’atto di forzare il nottolino di una vettura parcheggiata. Con sé aveva anche arnesi atti allo scasso.

Sei le auto prese di mira

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno riscontrato che le auto aperte, con il nottolino forzato, erano sei e tutte dello stesso modello. Per quanto accertato, il soggetto è stato arrestato per tentato furto aggravato. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per il possesso dei grimaldelli.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.