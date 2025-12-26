Rogo di Natale in un appartamento a Cuorgné: morto il pensionato

Non ce l'ha fatta Giuseppe Galati, il 76enne rimasto coinvolto in un incendio scoppiato ieri all'alba in un'abitazione di Cuorgnè. Il pensionato, trasportato d'urgenza all'ospedale CTO, è morto ieri sera alle 17.15.

Condizioni gravi

I medici non sono riusciti a salvargli la vita, date le gravi condizioni. Nel rogo divampato nella notte di Natale l'uomo aveva riportato ustioni di terzo grado sul 60% del corpo, oltre ad un grave trauma toracico dovuto all'esplosione della bombola del gas.

Moglie e figlia intossicate

La moglie di 73 anni, e la figlia di 37, sono invece rimaste intossicate dal fumo nell'incendio divampato nell'alloggio al terzo piano di una palazzina in via Trione 3 a Cuorgnè. Sul posto i sanitari di Azienda Zero, che ha trasportato tutte la famiglia al CTO. I carabinieri della compagnia di Ivrea si sono occupati invece degli accertamenti.