Scuole più sicure in corso Moncalieri: nuova segnaletica e dissuasori tra bici e pedoni

Sono terminati gli interventi di messa in sicurezza della pista ciclabile e della sezione pedonale lungo corso Moncalieri, nel tratto compreso tra gli ingressi della Saint Denis School e della scuola dell’infanzia Maria Letizia Rubatto. L’intervento, avviato nelle scorse settimane, ha avuto come obiettivo principale la tutela degli utenti più vulnerabili - pedoni e ciclisti - in un punto particolarmente frequentato del quartiere, dove ogni giorno transitano genitori e bambini diretti a scuola.

Segnaletica potenziata e percorsi separati

Tra le opere realizzate, il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di transenne e paletti dissuasori, e la delimitazione fisica tra la corsia ciclabile e quella pedonale.

Un intervento semplice ma strategico, che consente oggi un uso più sicuro e ordinato del marciapiede, riducendo i rischi di interferenza tra ciclisti e pedoni. Il progetto rientra nel programma comunale di manutenzione diffusa della viabilità dolce, con interventi mirati su punti sensibili come scuole, parchi e attraversamenti principali.

Scuole protette e mobilità sostenibile

La messa in sicurezza di corso Moncalieri risponde anche all’esigenza di favorire la mobilità attiva in ambito scolastico, promuovendo spostamenti a piedi o in bicicletta in condizioni di sicurezza.