Attraversamento pericoloso, il progetto c’è ma i tempi restano un’incognita

In corso Corsica, quartiere Filadelfia, continua a tenere banco la sicurezza stradale. Dopo la doppia interpellanza presentata dal consigliere di “Casa riformista” Alessandro Lupi, è stato presentato in Consiglio di Circoscrizione 8 un progetto che mira a garantire un attraversamento ad hoc ai pedoni all’altezza del civico 9.
Cosa potrebbe cambiare
Il piano prevede la creazione di un’isola al centro della strada. Oltre ad un attraversamento pedonale “protetto” da vernice rossa e nasi in entrambi i lati dei controviali. “Come per va Nichelino cercheremo di far sì che questa pratica venga portata avanti con urgenza” così il presidente del centro civico, Massimiliano Miano. “Siamo alla ricerca dei fondi per realizzare l’intervento” ha aggiunto il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta. Viene poi lecito chiedersi se la stessa opzione verrà valutata per un altro attraversamento potenzialmente pericoloso, quello all’angolo con piazza Galimberti.
Altro intervento
In via Arnaldo da Brescia angolo via Rosario di Santa Fè “abbiamo già ristretto la carreggiata e messo i nasi agli incroci” conclude Loi. Anche in questo caso era stata presentata in interpellanza a firma Lupi.