 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 11 novembre 2025, 13:50

Attraversamento pericoloso, il progetto c’è ma i tempi restano un’incognita

Si lavora per rendere sicuro il passaggio pedonale di fronte al civico 9 di corso Corsica

Attraversamento pedonale

Attraversamento pedonale

In corso Corsica, quartiere Filadelfia, continua a tenere banco la sicurezza stradale. Dopo la doppia interpellanza presentata dal consigliere di “Casa riformista” Alessandro Lupi, è stato presentato in Consiglio di Circoscrizione 8 un progetto che mira a garantire un attraversamento ad hoc ai pedoni all’altezza del civico 9. 

Cosa potrebbe cambiare 

Il piano prevede la creazione di un’isola al centro della strada. Oltre ad un attraversamento pedonale “protetto” da vernice rossa e nasi in entrambi i lati dei controviali. “Come per va Nichelino cercheremo di far sì che questa pratica venga portata avanti con urgenza” così il presidente del centro civico, Massimiliano Miano. “Siamo alla ricerca dei fondi per realizzare l’intervento” ha aggiunto il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta. Viene poi lecito chiedersi se la stessa opzione verrà valutata per un altro attraversamento potenzialmente pericoloso, quello all’angolo con piazza Galimberti.

Altro intervento 

In via Arnaldo da Brescia angolo via Rosario di Santa Fè “abbiamo già ristretto la carreggiata e messo i nasi agli incroci” conclude Loi. Anche in questo caso era stata presentata in interpellanza a firma Lupi. 

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium