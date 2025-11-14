I contadini prendono casa (Liberty) in pieno centro a Torino: apre oggi il nuovo mercato coperto dei produttori di Campagna amica

I contadini prendono casa nel cuore della città. Apre a Torino il nuovo mercato contadino coperto di Campagna Amica ribattezzato il “Mercato del Corso”, realizzato da Coldiretti Torino nei locali dello storico palazzo dell’ex cinema Corso, in corso Vittorio Emanuele II 50, gioiello dell’architettura tardo liberty della città. Il logo riprende la facciata di gusto orientale che tutti i torinesi conoscono all’angolo tra corso Vittorio Emanuele II e via Carlo Alberto. Insieme allo spazio del mercato sono stati ricavati: “Divinorum” casa dei vini del Piemonte, un ristorante, una sala incontri, aule didattiche per attività di educazione alimentare e formazione gastronomica. Al piano superiore trovano posto gli uffici della Federazione provinciale Coldiretti di Torino e di Coldiretti Piemonte.

All’inaugurazione - programmata per oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 10:30 - saranno presenti il presidente nazionale e il segretario generale di Coldiretti Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, la presidente della Fondazione Campagna Amica, Dominga Cotarella, insieme ai vertici provinciali e regionali con il presidente e il direttore di Coldiretti Torino Bruno Mecca Cici e Carlo Loffreda, la presidente regionale Cristina Brizzolari e il delegato confederale Bruno Rivarossa.

Presenti anche gli assessori regionali Paolo Bongioanni, Andrea Tronzano e Federico Riboldi. Per il Comune di Torino sarà presente l’assessore al commercio Paolo Chiavarino. Porteranno i loro saluti anche personalità torinesi come l’ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio oggi appassionato di viticoltura e ristorazione.

Si parte con il corteo delle sezioni di Coldiretti Torino guidate dalla banda musicale di Piobesi. Un modo per rendere omaggio ai soci delle 182 sezioni Coldiretti della Federazione provinciale di Torino e alla storia stessa della Federazione nata nel 1945, un anno dopo Coldiretti nazionale. Si continua con il taglio del nastro e la visita al mercato. Nel corso della mattinata sono previste attività di educazione alimentare con le scuole, mentre si potrà pranzare gustando le proposte di street food contadino di Campagna Amica.

Il mercato del Corso avrà a disposizione anche una piattaforma web di presentazione dei produttori e dei prodotti ed è inoltre presente sui social con un profilo Instagram e una pagina Facebook.