Malamovida in Vanchiglia, l'isola pedonale di largo Montebello diventa un parcheggio abusivo

L'isola pedonale di largo Montebello si trasforma in un parcheggio abusivo. Soprattutto il venerdì e sabato notte, quando nell'area arrivano decine di auto in concomitanza con la cosiddetta “malamovida” della vicina piazza Santa Giulia.

Problema di sicurezza

Numerosi veicoli, anche di grosse dimensioni, parcheggiati sul marciapiede e all’interno dell’isola pedonale che "ostacolano il passaggio dei pedoni e compromettendo la sicurezza dell’area". A raccogliere la segnalazione dei residenti la consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano.

Le multe

Da inizio 2025 al 31 ottobre la Polizia Municipale ha fatto 17 multe per malasosta in piazza Montebello alla sera. Undici per fermata, con sanzione da 87 euro e sessanta euro se pagate in forma ridotta. Per sosta sono state sei: in questo caso la multa è da 170 euro, 119 euro se pagata in forma ridotta