Da domani la linea Star 1 cambia percorso ed estende l'orario con i nuovi minibus

Orari più ampi

Altra novità è che sempre da domani verranno ampliati gli orari: la linea STAR1 sarà attiva dalle 7 alle 23) con circa 15 minuti di frequenza.

Il 5 marzo inoltre i torinesi diranno addio al bus Gtt 21, che collegava via Antonio Scajola con corso Venezia all'angolo con via del Ridotto. Negli scorsi giorni ha preso il via l'allestimento del vicino cantiere di piazza Baldissera, che in 13 mesi di lavori cambierà totalmente aspetto: da rotatoria ad incrocio controllato da sei semafori.

Linea sospesa

Il pullman era stato istituto in via sperimentale il 3 aprile 2024. A distanza di sei mesi è stato fatto un confronto con la Circoscrizione 5: visto che caricava pochi passeggeri, il Comune in accordo con Gtt ha deciso di sospendere la linea da domani.