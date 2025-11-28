All'ospedale San Luigi il mese di sensibilizzazione per il tumore del polmone

Un’importante donazione di cosmetici per i laboratori di trucco per le pazienti oncologiche, organizzati da WALCE, Associazione che ha sede presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga e di cui è presidente Silvia Novello, direttore della struttura di Oncologia Medica.

Nei giorni scorsi la Direzione Strategica Aziendale ha voluto incontrare e ringraziare la ditta Neve Cosmetics per la generosa donazione di prodotti cosmetici a supporto del Progetto laboratori di make-up promosso da WALCE, Women Against Lung Cancer in Europe – Come star meglio con un “trucco”, giunto alla 16° edizione e dedicato alle donne che abbiano o stiano effettuando trattamenti oncologici.

Nel corso di novembre, Mese di Sensibilizzazione mondiale del tumore al Polmone, WALCE sta portando in tutta Italia i suoi laboratori di trucco. L’iniziativa prosegue anche nel mese di dicembre, il primo appuntamento sul territorio sarà presso l’ospedale di Rivoli il 1 dicembre.

“Ringrazio a nome di tutta la Direzione Aziendale la società Neve Cosmetics per la sensibilità dimostrata con l’importante donazione, circa 100 kit di prodotti.” sottolinea Salvatore Di Gioia, Direttore Sanitario Aziendale – “Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Novello, a tutta la sua equipe e all’Associazione WALCE che da anni promuovono anche importanti attività di sostegno ai pazienti oncologici.”

“Un grazie a Neve Cosmetics per essere al fianco di WALCE in questo nuovo tour che toccherà città di tutta Italia. I kit di prodotti offerti sono perfetti per gli appuntamenti con le pazienti: queste sedute restituiscono alle donne la loro femminilità e la fiducia in se stesse in un momento così difficile della loro vita. Neve cosmetics inoltre offre palettes di ombretti con colori delicati e correttori e fondo tinta che perfettamente si adeguano a diversi tipi di incarnato.” – evidenzia Silvia Novello, Direttore della Struttura di Oncologia Polmonare e Presidente di WALCE – “I laboratori di trucco sono molto graditi alle pazienti e hanno un impatto certo sulla loro qualità di vita”.

“Il makeup per noi di Neve Cosmetics è uno strumento di creatività, non un dogma sociale” dichiara Marco Aghem, Amministratore della Società Neve Cosmetics. “Truccarsi può essere un momento di esaltante svago artistico così come anche un dialogo con la propria immagine, quasi una forma di meditazione. Insomma un momento di autocelebrazione e divertimento. E anche di sincera condivisione, come siamo certi che succederà con questo bellissimo progetto!”.