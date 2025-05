Si accascia sulla pista ciclabile di via Nizza, un uomo soccorso dal 118

Si è accasciato sulla pista ciclabile di via Nizza, davanti a spacciatori seduti sulle transenne e passanti sbigottiti. E' la nuova segnalazione arrivata dai residenti del quartiere Nizza Millefonti. La foto è stata scattata oggi pomeriggio da un balcone, all'altezza del civico 389. Nell'immagine si vede un uomo, che non è in pericolo di vita, che viene portato via dai sanitari. Ma poco prima lo stesso individuo si trovava sdraiato per terra. Motivo che ha portato alcuni passanti ad allertare le forze dell'ordine.

Ma il quartiere protesta: "Siamo invasi dagli spacciatori e ci sono tante situazioni problematiche". Il riferimento è alla conversione dell’ex Telestudio di via Rocca De’ Baldi, dove arriverà in futuro un centro d’accoglienza straordinario. Notizia che ha scosso il quartiere. E i residenti, già in allarme nelle ultime settimane, hanno deciso di organizzare una raccolta firme per esprimere, pacificamente, il loro disappunto.