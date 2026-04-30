Asl To3, il ringraziamento della direzione ad Angela Gallone e Ugo Baldi da domani in pensione

Si conclude oggi la carriera lavorativa di due figure professionali storiche dell’Asl To3. Da domani saranno infatti in pensione la dottoressa Angela Gallone, direttore delle Malattie Infettive e Vaccinazioni dal 2023 e precedentemente responsabile della Sorveglianza Malattie infettive e Vaccinazioni e il dottor Ugo Baldi, direttore del Dipartimento di Prevenzione (dal 2023) e del Servizio di Veterinaria Area B (dal 2021), in precedenza dirigente responsabile del Controllo Ufficiale settore Commercializzazione alimenti di origine animale.

Entrambi giunti all’inizio degli anni ’90, hanno vissuto da dipendenti l’evoluzione e le trasformazioni che l’azienda ha avuto negli ultimi 30 anni.

La direzione generale, a nome di tutta l’azienda, li ringrazia per il loro lavoro, svolto con costante impegno e dedizione: «Oggi salutiamo due figure professionali che sono state fondamentali per quest’azienda – afferma il direttor generale dell’Asl To3 Giovanni La Valle – Due punti di riferimento preziosi nei rispettivi ambiti, dotati non soltanto di eccellenti capacità professionali, ma anche di empatia e qualità umane non comuni. A loro vanno il nostro ringraziamento per la passione e la generosità con cui hanno lavorato e l’augurio di una nuova vita in cui poter godere al meglio del tempo libero a disposizione, raccogliendo il frutto di due brillanti carriere».

