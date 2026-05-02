Nichelino, a luglio il taglio del nastro del nuovo ospedale di comunità

E' iniziato il lungo conto alla rovescia che porterà, nel mese di luglio, all'apertura del nuovo ospedale di comunità di Nichelino. L'opera che si sta realizzando in questi mesi sorgerà in zona Debouché, a fianco del distretto sanitario dell’Asl To5, poco distante dalla Rsa Miraflores.

Struttura su 2 piani di oltre 1000 mq

Si tratta di una struttura sviluppata su 2 piani con una superficie di 1.100 mq complessivi dove, al piano superiore, verranno ospitate 9 camere doppie e 2 singole per il ricovero dei pazienti. Al pianterreno troveranno posto invece una palestra e gli studi per medici e infermieri. Questo nuovo ospedale si comunità, nelle intenzioni dell'Asl To5, dovrebbe risolvere molte delle criticità socio-sanitarie con cui convive il territorio della cintura sud.

Obiettivo gestire le prime emergenze

I costi per la realizzazione dell’opera ammontano a circa due milioni e mezzo di euro, finanziati con i fondi europei Next Generation EU e quelli Pnrr. La nuova struttura dovrebbe essere chiamata a gestire le prime emergenze, sgravando i pronto soccorso degli altri ospedali. Ma al momento non c'è ancora chiarezza, così come sul personale sanitario che sarà chiamato a lavorarci.

Possibile che si attingano risorse da Azienda Zero, coinvolgendo magari i medici di base del territorio sulla base della turnazione. Con l'avvicinarsi della inaugurazione se ne saprà di più.