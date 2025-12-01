Nichelino, iniziato l'abbattimento della vecchia elementare "Papa Giovanni" [FOTO]

Nichelino ha tracciato idealmente una linea di netta demarcazione con il passato. Oggi, primo giorno del mese di dicembre, sono iniziati i lavori per l'abbattimento della vecchia scuola elementare Papa Giovanni che nel 2020, in piena emergenza Covid, si era scoperto essere a rischio, con problemi strutturali di staticità e anomalie importanti.

Tolardo: "Inizio di un cambiamento atteso da tempo"

Mentre da tempo procedono i lavori per la costruzione della nuova Papa Giovanni, che si spera possa essere pronta già prima della fine di questo anno scolastico, con l'abbattimento del vecchio edificio si è segnato "l’inizio di un cambiamento atteso e significativo per il nostro territorio", come ha sottolineato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, parlando di un "passo importante verso una nuova visione urbana: mentre in Via Prali procede la costruzione della nuova scuola, qui sorgerà un giardino pubblico completamente rinnovato e verranno aumentati i posti auto in Via Boccaccio, migliorando vivibilità e servizi".

Un intervento che rientra in un progetto più ampio, per accompagnare la Città in un percorso di crescita, rigenerazione e cura degli spazi comuni. "La nuova scuola in costruzione sarà completamente green, autosostenibile, ad impatto zero e che risponderà ai più innovativi standard educativi e pedagogici", ha sottolineato l'assessore all'Edilizia scolastica Alessandro Azzolina.

Azzolina e Ruggiero: "Una nuova pagina di futuro"

"In un colpo solo recuperiamo terreno permeabile, portando via il cemento, regaliamo alla città un nuovo parco, eliminiamo una isola di calore e dotiamo la città di una nuova e bellissima scuola", ha aggiunto Azzolina ringraziando per l'impegno anche gli uffici comunali, mentre l'assessore ai Lavori Pubblici Giorgia Ruggiero ha parlato di "un pezzo di città che rinasce, ricordando una scuola che ha fatto crescere molti di noi". Il passato è alle spalle, ora si è pronti a scrivere una nuova pagina di futuro.