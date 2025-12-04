Museo Egizio, volano gli ingressi nel 2025: da gennaio 1 milione e 200mila visitatori

Volano alto gli ingressi del Museo Egizio dopo l’anno del bicentenario aperto a novembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 fino a oggi sono già stati quasi 1 milione e 200 mila i visitatori che hanno varcato la soglia del rinnovato Museo. L’anno scorso erano rimasti stabili a 1 milione e 36 mila, ma erano stati diversi i giorni di chiusura per consentire i lavori. Il 2025 comunque supera i numeri del 2023 quando gli ingressi furono 1 milione 61 mila.

Oltre quota un milione

L’annuncio lo ha fatto la presidente della Fondazione Museo Egizio, Evelina Christillin durante l’inaugurazione del nuovo allestimento della tomba di Kha e Merit: “Possiamo essere contenti anche se non è il numero dei biglietti venduti quello che fa del Museo una creatura viva, ma sono la formazione, la ricerca e l’accessibilità”.

Aspettando Mattarella

Nel frattempo continuano i cantieri per completare il nuovo look dell’Egizio iniziati proprio in vista del Bicentenario: “I cantieri hanno subito dei ritardi di circa un anno che non dipendono da noi, dipende dalle forniture che hanno zoppicato un po’. Per ora le parti più sacrificate restano il bookshop e la parte della didattica - spiega Christillin -. La parte ipogea è quasi finita, sulla parte copertura i tempi sono quello che sono. Quando siamo andati a Roma per la mostra alle scuderie del Quirinale, il presidente Sergio Mattarella sì è fatto scappare che il 20 novembre dell’anno prossimo verrà a inaugurare la seconda parte”.

Sforzi e rinnovi

“Il museo è stato rinnovato nel 2015, ma oggi è già datato - aggiunge il direttore, Christian Greco -. I musei vivono un po’ di inerzia, ma gli sforzi che stiamo facendo nel riproporre sale rinnovate è fondamentale per far capire che siamo un ente di ricerca. Non siamo solo custodi passivi della memoria, ma la ricostruiamo”.