L'assessore Paolo Mazzoleni indagato per le 4 volta. Russi (M5S): "Si dimetta"

L'assessore all'Urbanistica di Torino Paolo Mazzoleni è indagato per la quarta volta, negli ultimi due anni, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Milano. Il suo nome è apparso in un'indagine per il progetto Twin Palace di Lambrate: per lui l'accusa è di falso, lottizzazione abusiva e abuso edilizio.

"Come può, infatti, - sottolinea il pentastellato - un architetto letteralmente tempestato da inchieste e avvisi di garanzia legati alla sua professione a Milano, svolgere serenamente il proprio lavoro di assessore all’urbanistica al Comune di Torino?".

Al di là dell'aspetto giudiziario, Russi giudica il lavoro di Mazzoleni "carente. Non c’è traccia del nuovo piano regolatore ad oltre tre anni dall’insediamento. Si rilevano ritardi su praticamente tutte le grandi trasformazioni urbanistiche, come quella relativa all'area ex Gondrand. Inoltre, la valutazione della localizzazione del nuovo ospedale di Torino nord alla Pellerina è stata, a nostro giudizio, sbagliata, e a ciò si aggiunge il ritardo nell'applicazione della delibera che dovrebbe trasformare l’area ex Thyssen in un parco".