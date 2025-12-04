Villanova d’Asti: torna il mercato di Benefica On The Road!

Dopo i successi nelle piazze delle città piemontesi PIAZZA BENEFICA ON THE ROAD torna a Villanova d’Asti con il patrocinio del Comune di Villanova d’Asti , con nuove proposte, dalle 8,30 alle 19, dove gli storici stocchisti e ambulanti di Piazza Benefica porteranno le migliori marche e firme di abbigliamento, calzature, accessori, profumi, bigiotteria e articoli per la casa Made in Italy con oltre 50 espositori per accontentare tutti i gusti e le esigenze di stile e di moda dei visitatori.

Lo stand gastronomico organizzato, per pranzo, dalla Pro Loco di Villanova d’Asti di fronte al castello e il commercio locale della città vi aspettano durante il vostro shopping!

Sarà l’occasione giusta per degustare della buona cioccolata calda e del buon vin brulè!

𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗥𝗼𝗮𝗱, è la Piazza in movimento

Vieni a scoprire le nostre proposte esclusive per questa edizione speciale di Domenica 7 Dicembre torna a Villanova d’Asti (AT) in via Roma!

Per parcheggiare ti consigliamo di spostarti verso Viale Torino e Largo Cavour, P.za Alfieri, Piazza del Mercato, parcheggio fronte scuola media.

Per info e contatti chiama Giorgio al 3922272637

CHI SIAMO

L'Associazione BENEFICA ON THE ROAD (ne parliamo in questo articolo: Giorgio Sanfilippo (Benefica on the road): "Portiamo in giro per il Piemonte il fascino del mercato più chic di Torino" ) nasce dall'impegno e dalla passione di un gruppo di lavoro già in precedenza impegnato nella gestione del di Mercato Piazza Benefica, che ha portato ai vertici del gradimento cittadino e regionale il mercato Giardino Luigi Martini, più comunemente noto come mercato di Piazza Benefica, con iniziative volte ad esaltare il Made In Italy e la qualità dei prodotti offerti al grande pubblico.

L’attuale direttivo è composto da: Carola Ferrero, Silvia Tocchini, Roberto Cifaldi, Giorgio Sanfilippo, Giorgio Signore, Domenico Restuccia, Giancarlo Polese, Valentina Corbella, Giovanni Bertone







