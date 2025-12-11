 / Cronaca

Assalto in zona parco Sempione: 86enne aggredito in casa da un ladro in fuga

Ha scassinato la finestra, si è introdotto all'interno dell'abitazione di via Boccherini, poi la colluttazione prima di scappare. Dalla Circoscrizione la richiesta di interventi urgenti

Le immagini dell'aggressione dell'86enne in via Boccherini

Ha sentito un rumore in soggiorno e si è ritrovato faccia a faccia con un ladro. Pochi secondi, e una tranquilla serata in casa si è trasformata in un’aggressione violenta. È successo intorno alle ore 20,30 del 9 dicembre in via Boccherini, zona Parco Sempione a Torino: un uomo di 86 anni è stato colpito durante un tentativo di furto nel suo appartamento. L’intruso, entrato forzando la finestra nonostante tapparelle abbassate e vetri chiusi, è fuggito dopo una colluttazione lasciando l’anziano ferito e una scia di sangue dietro di sé. 

L'effrazione, poi la collusione

Il malvivente, secondo quanto riportato di corporatura esile, si è arrampicato sulla facciata e ha sfondato i serramenti, riuscendo a entrare. Il proprietario di casa ha tentato di reagire, ma è stato colpito con violenza: nella colluttazione ha riportato ferite alla testa e alle braccia. L’intruso, probabilmente pensando di trovare la casa vuota, è fuggito senza rubare nulla. 

Non riuscendo ad aprire la porta d’ingresso, ha lasciato l’abitazione dalla stessa finestra da cui era entrato, ferendosi con i vetri rotti e lasciando tracce di sangue fino al vicino parco.  Sul posto sono intervenuti polizia e sanitari del 118. L’anziano, sotto shock, ha rifiutato il trasporto in ospedale e ha ricevuto le prime cure in casa.

Il nodo sicurezza in Parco Sempione

Il fatto è stato rilanciato sui social dalla capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 Verangela Marino. 

"Il tema sicurezza non dovrebbe avere un colore politico - ha scritto Marino - dovremmo tutti quanti fare squadra e pensare al bene di ogni singolo cittadino indipendentemente da quale sia il colore della pelle, l'orientamento politico o la tessera di partito"

Secondo la consigliera di FdI, riportando le segnalazioni alla giunta Lo Russo del presidente della 6 Valerio Lomanto, la situazione della zona richiederebbe misure urgenti: il parco Sempione andrebbe presidiato da personale dell’esercito e sarebbe necessario potenziare l’illuminazione pubblica, oggi ritenuta insufficiente. Inoltre, viene segnalato che la potatura del viale alberato di via Boccherini non è mai stata eseguita, nonostante le richieste già avanzate al Comune di Torino.

