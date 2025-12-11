Assalto in zona parco Sempione: 86enne aggredito in casa da un ladro in fuga

Ha sentito un rumore in soggiorno e si è ritrovato faccia a faccia con un ladro. Pochi secondi, e una tranquilla serata in casa si è trasformata in un’aggressione violenta. È successo intorno alle ore 20,30 del 9 dicembre in via Boccherini, zona Parco Sempione a Torino: un uomo di 86 anni è stato colpito durante un tentativo di furto nel suo appartamento. L’intruso, entrato forzando la finestra nonostante tapparelle abbassate e vetri chiusi, è fuggito dopo una colluttazione lasciando l’anziano ferito e una scia di sangue dietro di sé.



L'effrazione, poi la collusione

Il malvivente, secondo quanto riportato di corporatura esile, si è arrampicato sulla facciata e ha sfondato i serramenti, riuscendo a entrare. Il proprietario di casa ha tentato di reagire, ma è stato colpito con violenza: nella colluttazione ha riportato ferite alla testa e alle braccia. L’intruso, probabilmente pensando di trovare la casa vuota, è fuggito senza rubare nulla.

Non riuscendo ad aprire la porta d’ingresso, ha lasciato l’abitazione dalla stessa finestra da cui era entrato, ferendosi con i vetri rotti e lasciando tracce di sangue fino al vicino parco. Sul posto sono intervenuti polizia e sanitari del 118. L’anziano, sotto shock, ha rifiutato il trasporto in ospedale e ha ricevuto le prime cure in casa.



Il nodo sicurezza in Parco Sempione

Il fatto è stato rilanciato sui social dalla capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 Verangela Marino.

"Il tema sicurezza non dovrebbe avere un colore politico - ha scritto Marino - dovremmo tutti quanti fare squadra e pensare al bene di ogni singolo cittadino indipendentemente da quale sia il colore della pelle, l'orientamento politico o la tessera di partito".

Secondo la consigliera di FdI, riportando le segnalazioni alla giunta Lo Russo del presidente della 6 Valerio Lomanto, la situazione della zona richiederebbe misure urgenti: il parco Sempione andrebbe presidiato da personale dell’esercito e sarebbe necessario potenziare l’illuminazione pubblica, oggi ritenuta insufficiente. Inoltre, viene segnalato che la potatura del viale alberato di via Boccherini non è mai stata eseguita, nonostante le richieste già avanzate al Comune di Torino.