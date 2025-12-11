"Tracciando il Futuro": il Collegio Geometri di Torino e Provincia festeggia l'80° Anniversario

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia in questo 2025 celebra un traguardo storico: l’80° Anniversario di fondazione.

Dal 1945 al 2025 questa professione ha segnato la storia del territorio torinese e oggi il Collegio accoglie 3200 iscritti. L’ importante genetliaco sarà festeggiato ripercorrendo il cammino fatto in questi anni con uno sguardo sulle sfide future. L'evento celebrativo, dal titolo "Tracciando il Futuro", si terrà lunedì 15 dicembre a partire dalle ore 14 presso il Green Pea (Centro Congressi, 2° piano) - https://theplacetorino.it/

Sarà un pomeriggio ricco di contenuti che vedrà alternarsi momenti istituzionali e approfondimenti sulla deontologia professionale, argomento sempre caro a chi considera la Professionalità come il proprio dogma. Si terrà, inoltre, un evento culturale che omaggerà il Traforo del Monte Bianco nel 60° anniversario dalla sua inaugurazione, la cui realizzazione si deve all’eccezionale Lavoro ed ai calcoli del Geometra Pietro Alaria, di Cantoira, illustre iscritto al Collegio Torinese.

Seguirà l’intervento di Oscar Farinetti che presenterà il suo ultimo libro "LA REGOLA DEL SILENZIO". L’ autore dialogherà con il giornalista Beppe Gandolfo e con gli ospiti presenti.

La giornata culminerà infine con la proiezione di un video emozionale sugli 80 anni del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia.