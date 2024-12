Cadono calcinacci dal soffitto di un ristorante: momenti di paura a Moncalieri

Si sono vissuti momenti di paura a Moncalieri all'antivigilia di Natale. La caduta di alcuni calcinacci dal soffitto di un ristorante ha costretto ad un intervento d'urgenza i Vigili del fuoco, cui si sono aggiunti anche gli agenti della Polizia locale.

Allarme scattato in via Cavour

Per fortuna non si sono registrate persone ferite o coinvolte, ma il locale ovviamente è stato chiuso per ragioni di sicurezza. L'allarme è scattato intorno alle ore 19 del 23 dicembre in via Cavour. All’improvviso in una delle sale del ristorante si sono staccati dal soffitto e alcuni pezzi di intonaco sono crollati a terra.

Vigili del fuoco e Polizia locale

Secondo una prima ricostruzione fatta dai pompieri, è probabile che il distacco dei calcinacci sia una conseguenza dei lavori di ristrutturazione in corso nell’appartamento che si trova sopra il ristorante, precauzionalmente chiuso, con i lavori stoppati per effettuare tutte le necessarie verifiche da parte della Polizia locale.