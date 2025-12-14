Tragedia sfiorata a Piossasco, 59enne resta ferito durante una battuta di caccia

Tragedia sfiorata nella mattina di oggi, domenica 14 dicembre, in regione Giorda a Piossasco. In circostanza ancora da chiarire, durante una battuta di caccia, un uomo di 59 anni ha riportato una ferita da arma da fuoco ad un piede. A sparargli è stato un compagno di battuta.

Trasportato in elicottero al Cto

Soccorso dai sanitari del 118 di Azienda Zero poco prima di mezzogiorno, l'equipe del servizio regionale di elisosoccorso lo ha trasportato al Cto di Torino, dove poi è stato operato: ne avrà per un mese.